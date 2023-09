Ici tout commence spoiler : Malik et Kelly dérapent ! (vidéo épisode du 4 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Kelly est au courant du secret de son amie Ambre dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais même si elle affirme le contraire, Kelly est irrésistiblement attirée par le beau Malik…

Et dans quelques jours, ces deux là vont craquer et s’embrasser !











Seuls à l’économat, Malik et Kelly peinent à se concentrer sur ce qu’ils sont venus chercher. La tension est palpable quand Livio et Souleymane débarquent. Ils ne se rendent compte de rien ! Mais dès qu’ils sont repartis, Malik et Kelly ne tiennent plus : ils s’embrassent avec passion et sont même prêts à déraper !…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 766 du 4 octobre 2023, Kelly et Malik craquent



Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.