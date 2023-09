C à vous du 29 septembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 29 septembre 2023, invités et sommaire – Ce vendredi et pour terminer la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 29 septembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 IVG, peine de mort, mariage pour tous… Dans les coulisses des grandes réformes de société de la Vème République. Patrice Duhamel et Michèle Cotta présentent le documentaire “Président, le prix à payer – face à la société” dans C à vous

🔵 📌 Phénomène “No Kids”, baisse de la natalité… Le plaidoyer de Jean Birnbaum, qui publie “Seuls les enfants changent le monde” aux Editions du Seuil, face à la crainte d’un “avenir sans enfants”, dans C à vous



🔵 📌 Climat : la France a connu son mois de septembre le plus chaud jamais enregistré. On en parle avec Louis Bodin, ingénieur-prévisionniste-météorologue, journaliste météo TF1, dans le 5 sur 5 de C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Aldebert pour le film “Pat’ Patrouille : la super patrouille, le film” réalisé par Cal Brunker, en salle le 11 octobre

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Abdel Alaoui, chef du restaurant “Choukran” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Peter Wohlleben, ingénieur forestier et écrivain, pour son livre “Les émotions des animaux”, parution le 12 octobre, et Mathilde Seigner et Eric-Emmanuel Schmitt pour la pièce “Bungalow 21” actuellement au Théâtre de la Madeleine et pour le livre “La rivale”, écrit par Eric-Emmanuel Schmitt

