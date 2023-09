Ici tout commence spoiler : qui a envoyé la photo ? Teyssier piège le coupable (vidéo épisode du 12 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Qui a envoyé la photo d’Anaïs et Teyssier dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? C’est la question qu’Emmanuel se pose et il est bien décidé à trouver le responsable de ce photo montage particulièrement réussi !

Dans quelques jours, Constance est de retour et Emmanuel lui raconte toute la vérité.











Publicité





Constance soupçonne… Olivia Listrac ! Elle pense que par solidarité pour Claire, qui tient Teyssier pour responsable de tout ses malheurs avec son fils, Olivia a pu déraper avec cette photo.

Emmanuel doute mais il compte en avoir le coeur net. Il piège Olivia en lui proposant de travailler ensemble sur des desserts vegans pour l’institut…

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Jasmine envoie balader… (vidéo épisode du 13 septembre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 750 du 12 septembre 2023, Teyssier piège Olivia



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.v