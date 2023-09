Ici tout commence spoiler : Teyssier panique (vidéo épisode du 20 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Sale période pour Teyssier dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Non seulement le directeur de l’institut a perdu le goût et l’odorat, mais dans quelques jours il risque bien de perdre son poste !

En effet, son secret a été révélé à tout le monde et il craint de perdre sa place.











Emmanuel panique à l’idée de perdre son travail. Il se confie à Constance, il craint que ses sens ne reviennent jamais et que ça mette fin à sa carrière. Constance essaie de le rassurer, mais pour Emmanuel, la cuisine c’est toute sa vie !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 756 du 20 septembre 2023, Emmanuel panique



