Prodiges Pop : qui sont les qualifiés pour la finale ? (résumé + replay 16 septembre 2023)

Prodiges Pop du 16 septembre 2023 – France 2 diffusait ce soir le premier prime de Prodiges Pop. Qui sont les finalistes de cette saison spéciale pop ? On vous dit tout !





Pour cette première saison, Faustine Bollaert est entourée d’un jury d’exception : la chorégraphe Blanca Li, le trompettiste Ibrahim Maalouf et la chanteuse Chimène Badi.







Prodiges Pop, et les finalistes de la saison 1 sont…

Ils ont choisi d’envoyer en finale trois jeunes prodiges dans chaque catégorie :

– instrument : Dina (9 ans), Liam (12 ans), et Till (13 ans)

– chant : Eva (10 ans), Nicolas (11 ans), et Luna (15 ans)

– danse : Thiméo (14 ans), Catarina (13 ans), et Fleur (14 ans)

Rendez-vous la semaine prochaine, le samedi 23 septembre 2023, pour la grande finale. Et si vous avez manqué cette demi-finale de Prodiges 2022, elle sera très vite dispo en replay gratuit sur FRANCE.TV.



