C à vous du 25 septembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 25 septembre 2023, invités et sommaire – Ce vendredi soir et pour finir la semaine, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 25 septembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Annonces d’Emmanuel Macron sur la transition énergétique, vente de carburant à prix coûtant… Agnes Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, est l’invitée de C à vous

🔵 📌 “Pour que tu aies le choix” : Marina Carrère D’Encausse présente un documentaire bouleversant sur la fin de vie, réalisé par Magali Cotard et diffusé sur France 5 mardi 26 septembre à 21h05



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Benjamin Biolay pour le documentaire “À l’origine”, diffusé vendredi à 22H40 sur France 5, et pour l’album “Symphonique”, sortie vendredi – en tournée dans toute la France dont à l’Accor Arena le 12 décembre

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Nicolas Breneliere, chef de cuisine du Paradis Latin à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Audrey Fleurot pour la série “Infiltré(e)” en 6 épisodes, diffusée sur France 2 les 25 septembre, 2 et 9 octobre; et Père Matthieu pour son livre “Les histoires de cœur d’un jeune curé”, à paraître le 27 septembre aux Editions Flammarion

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 25 septembre 2023 à 19h sur France 5.