La stagiaire du 5 septembre : votre épisode inédit ce soir (saison 8)

La stagiaire du 5 septembre 2023 – Ce mardi soir, France 3 poursuit la diffusion de la saison 8 inédite de votre série « La stagiaire ». Au programme aujourd’hui, l’épisode 3 inédit suivi de deux rediffusions.





Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première puis replay sur France.TV







La stagiaire du 5 septembre 2023 : votre épisode ce soir

Episode 3 – Clair-obscur

Léo Varin, 24 ans, a été assassiné dans la maison de sa grand-mère chez qui il vivait. La vieille dame souffre de la maladie d’Alzheimer et ne se souvient de rien. Léo, qui travaillait depuis peu comme gardien au musée Lambret, avait été témoin d’un trafic de tableaux…

La stagiaire, rappel de la présentation de la saison 8

Fraîchement séparé de sa femme et grâce au soutien sans faille de ses parents, Antoine a retrouvé un équilibre en garde alternée de son fils Tony.

Constance et Barth Meyer vont désormais apporter leur appui à leur fille Alice, qui a fait un bébé « toute seule » : l’adorable Céleste, trois mois. Malgré son choix assumé de l’élever seule, pas facile d’être une jeune mère célibataire qui reprend ses études.

Pas simple non plus pour Barth et Constance de s’adapter à des nouveaux modèles familiaux et à des principes d’éducation bien différents des leurs quand ils débutaient leur vie de parents !



Dans cette saison, Barth se retrouve aussi à gérer un conflit lié à son poste de plume du maire : complètement en désaccord avec l’une des décisions politiques de l’élu, il devra choisir entre sa position et ses valeurs.

Boris et Solène sont plus amoureux que jamais et Solène doit apprendre à gérer sa nouvelle fonction de médiatrice de justice qui l’épanouit et lui prend beaucoup de temps.

Mais Boris est inquiet : malgré des bilans médicaux parfaits, le couple n’arrive pas à concevoir un enfant. Cette envie de paternité renvoie Boris à sa propre enfance et lorsqu’il se retrouve face à Lucas, un jeune orphelin dont la mère vient d’être assassinée, il ne peut qu’éprouver une grande empathie. Il se prend d’affection pour cet enfant malgré son statut de juge dans l’affaire du meurtre de sa mère qui l’interdit tout rapprochement avec le petit Lucas.

Cette 8e saison verra naître et renaître l’amour et les couples ! Le procureur Quiring a retrouvé sa volcanique Milena dont il est fou amoureux mais qui lui donne du fil à retordre !

On assistera aussi à l’improbable rapprochement entre Ludo, ex de Solène et père de Raphaël, et Alice, la fille de Constance et Barth.

Avec Michèle Bernier (Constance Meyer), Antoine Hamel (Boris Delcourt), Philippe Lelièvre (Barth Meyer), Nicolas Marié (Vladimir Quiring), Géraldine Loup (Fanny Pelletier), Soraya Garlenq (Nadia Saïdi), Clément Moreau (Antoine Meyer), Cyrielle Voguet (Solène), Jeanne Lambert (Alice Meyer), Jérémie Poppe (Ludo), Irina Ninova (Miléna)…

VIDÉO La stagiaire du 5 septembre 2023 : la bande-annonce

