Lavercup : le coup de gueule de Gaël Monfils face aux critiques

Publicité





La Lavercup a débuté hier à Vancouver, au Canada. Et cette année pour la première fois, le français Gaël Monfils fait partie de la Team Europe. Après un très beau parcours à l’US Open, Gaël a perdu son match hier face à Félix Auger-Aliassime (6/4, 6/3).





Ce soir et face aux critiques, Gaël Monfils a poussé un coup de gueule sur le réseau social Twitter.







Publicité





« Je suis lassé de ces polémiques incessantes et futiles. Certaines personnes semblent s’enflammer pour des broutilles. Je suis agacé par ceux qui portent des jugements hâtifs. » a écrit le joueur de tennis dans un long message publié ce samedi soir.

« Certains pourraient penser que, parce que je souris et que je m’amuse, je ne suis pas sérieux. Certes, ma vision est peut-être différente, mais je m’efforce toujours de respecter les directives qui me sont données. » a-t-il expliqué.



Publicité





Gaël Monfils est revenu sur sa participation à la Lavercup : « À 37 ans, j’essaie simplement de profiter au maximum de chaque instant. Lorsqu’on m’a proposé de participer à la Laver Cup, j’ai été honoré. Avec mon classement actuel, en dehors du top 100 à cet âge, j’ai même cru à une plaisanterie. Mais je prends cette opportunité très au sérieux, pour l’événement, pour mon équipe et surtout pour moi. Voyager jusqu’à Vancouver et quitter ma famille à nouveau n’est pas la chose la plus simple. Mais, malgré tout, je continue d’exercer mon métier avec passion et sincérité, comme je l’ai toujours fait. Et, sans langue de bois, je dois admettre que je suis très bien rémunéré pour cela et que les conditions sont exceptionnelles. »

Et alors qu’il jouera en double cette nuit, Gaël est toujours motivé : « Je sais, certains diront que je n’ai rien accompli, que je suis un clown… Mais la vérité, c’est que je suis heureux et épanoui. Je tiens à préciser que la Laver Cup est un événement fantastique, et je compte profiter pleinement de la fin de mon week-end. Let’s go Team Europe, let’s catch up Team World »

Gaël Monfils pousse un coup de gueule sur Twitter

Je suis lassé de ces polémiques incessantes et futiles. Certaines personnes semblent s’enflammer pour des broutilles. Je suis agacé par ceux qui portent des jugements hâtifs. Certains pourraient penser que, parce que je souris et que je m’amuse, je ne suis pas sérieux. Certes, ma… pic.twitter.com/CG2N0tkU1D — Gael Monfils (@Gael_Monfils) September 23, 2023