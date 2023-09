Un si grand soleil spoiler : un couple se forme (VIDÉO épisode du 27 septembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Un couple va se former la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Après des mois à se tourner autour, Enric et Léonore vont finalement se rapprocher !

Alors qu’ils dînent ensemble chez Enric, Léonore va se montrer entreprenante… Elle l’empêche de se mettre à cuisiner et pose sa main sur sa cuisse.











Publicité





Enric comprend le message et ces deux là s’embrassent ! C’est une jolie histoire qui débute pour Enric et Léonore, tous les deux célibataires depuis longtemps.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : Julie face à la police, nouveau couple, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 25 au 29 septembre 2023)

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1246 du 27 septembre 2023 : Enric et Léonore, le bisou !



Publicité





Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici