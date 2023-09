Les Cinquante du 12 septembre : les éliminés sont... (résumé + replay épisode 7)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 7 du mardi 12 septembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 6 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. Les oubliés sont toujours sur la mission de leur première clé.





Ils finissent par y arriver et le Singe leur donne la première des quatre clés nécessaires pour sortir des oubliettes !







Publicité





Pendant ce temps là, les joueurs victorieux doivent voter pour sauver les perdants de leur choix ! Ils ont 30min et peuvent sauver 6 personnes sur les 10 en danger ! Tous discutent stratégies et finissent par voter.

Les éliminés du dernier jeu reviennent pour l’annonce du verdict. Les joueurs ont choisi de sauver : Frédérique, Romane, Nicolas, Greg, Florian, et Cassandra !



Publicité





Sont donc définitivement éliminés et quittent le château ce soir : Gabriel, Giovanni, Marjolaine, et Perrine.

Il est donc l’heure de se dire au revoir et les anciens de Love Island sont déçus de leur alliance avec les marseillais. Il ne reste plus qu’Edgar et Cindy ! Cindy se dispute avec Manon, elle est dégoûtée des départs de Gabriel et Perrine.

VIDÉO Les Cinquante du 12 septembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 7 ce mardi 12 septembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 12 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 7.