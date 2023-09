Un si grand soleil du 13 septembre : Manu remonte jusqu’à Tom (résumé et vidéo épisode 1237 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 13 septembre, spoiler résumé de l’épisode 1237 en avance – Déjà hâte de découvrir ce qui vous attend demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 13 septembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Virgile vient récupérer Tom, qui est sous le choc et lui annonce la mort de Stan. Virgile amène Tom dans une planque, il appelle sa mère pour la rassurer. Tom demande à Virgile ce qu’ils vont faire, il lui dit qu’il doit la jouer discret et ne plus communiquer avec personne. Virgile va trouver un plan pour le sortir de là, il lui demande des infos sur Yanis mais Tom dit qu’il ne sait rien.







Julie part plus tôt, Alex est déçu il était off jusqu’au soir. Mais Julie dit que ce n’est pas le bon moment, un fournisseur passe tôt.



Yanis observe Virgile de loin sur le port… Pendant ce temps là au commissariat, Manu pense que Stan était le dealer du lycée. Becker est tendu, ils n’ont rien pour trouver le tueur de Stan.

Au boulot, Jade appelle Julie. Elle lui dit qu’elle a visité un studio qui lui plait beaucoup mais elle a besoin d’un garant. Julie lui assure qu’elle peut compter sur elle. Mais Jade a aussi besoin de 1.200 euros, Julie dit qu’elle va l’aider.

Nathalie reçoit la visite d’Emma, qui passe voir comment elle va et prend des nouvelles de sa cure. Elle propose de fêter son retour avec Tom, Nathalie explique qu’il est chez un copain pour quelques jours. Nathalie est fuyante, Emma comprend que quelque chose ne va pas et va jusqu’à la poubelle, elle découvre qu’elle joue toujours ! Emma essaie ensuite de joindre Tom mais il est sur messagerie. Emma se confie à Victor, elle est déçue. Victor lui explique que c’est un combat difficile.

Jade appelle Ludo pur lui parler de son studio. Elle lui propose d’aller boire un verre mais Ludo prétexte aider Alix à préparer son mariage. Jade lui demande de l’emmener au mariage.

Julie trompe encore Alex… Son amant lui offre un magnet en souvenir de son dernier voyage, elle est gênée et s’éclipse.

Ludo retrouve Alix pour un resto mais il n’a pas l’air bien. Il lui confie qu’il n’arrête pas de penser à Jade alors qu’il se rapproche de Noémie… Alix lui dit d’arrêter de trop réfléchir. Ludo décide de se concentrer sur Noémie.

Manu retrouve Virgile sur le port. Il lui dit qu’il joue au con et que ça va lui retomber dessus. Il a trouvé le nom de Tom Lopez dans le listing des appels du dealer ! Manu dit à Virgile de tout lui dire, mais il lui dit qu’il ne sait pas de quoi il lui parle. Mais il lui assure que Tom n’a rien à voir avec tout ça !

