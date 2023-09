Les Cinquante du 22 septembre : nouveau jeu, Vivian et Romane en danger (résumé + replay épisode 15)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 15 du vendredi 22 septembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 15 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. Gary a été choisi par le Renard pour le « cap ou pas cap ? ».





Le Lion accueille Gary, il peut faire gagner 1.000 euros à la cagnotte. Mais en cas d’échec, il fera perdre 1.000 euros à la cagnotte ! Gary décide d’être cap, il veut jouer même s’il dit qu’il n’y croit pas. Gary affronte le Renard sur un jeu d’adresse. Gary se débrouille bien et pense à Simon pour se motiver. Et Gary réussit ! C’est une victoire, il remporte le jeu et ajoute 1.000 euros à la cagnotte.







Tous les joueurs applaudissent Gary alors que personne ne croyait en lui. Et quand Gary rentre, Simon lui fait un bisou !

Alex et Romane discutent. Romane lui parle de Vivian. Elle s’est disputée avec Cassandra, qui ne comprenait pas que Romane soit dans la salle de bain avec Vivian, nu… Alex laisse couler mais avoue se méfier de Vivian. Pendant ce temps là, les autres parlent sur Romane et critiquent son comportement. Un clash éclate quand Romane les rejoint.



Alex s’en prend ensuite à Vivian, qui part totalement en vrilles. Maissane va parler à Alex, qui réalise que le comportement de Romane est bizarre. Il lui annonce qu’il va réfléchir. Romane s’en prend ensuite à Vivian, qui lui reproche d’être une enfant.

Place au 5ème jeu. Les joueurs se rendent dans l’arène, ils découvrent une poutre au milieu. Ils doivent se placer en ligne le long de la poutre, le Lion explique qu’elle partage l’arène en deux zones : blanche et noire. Au top du Lion, ils devront sauter pour se mettre du bon côté ! Il y aura éliminés sur ce jeu !

Thomas et Vanessa sont les premiers éliminés, suivis par Kamel, Antoine, Romane, Jamel, Fabrice et Vivian ! Les éliminés rejoignent le château pendant que les autres votent. Au château, Romane fait un câlin à Vivian, Jamel les surprend…

Place aux votes, les joueurs sont partagés… Les perdants les rejoignent pour la cérémonie. Le Lion annonce que 5 d’entre eux seront sauvés. Qui va quitter l’aventure ? Qui va rester ? Réponse dans le prochain épisode !

VIDÉO Les Cinquante du 22 septembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 15 ce vendredi 22 septembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 25 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 16.