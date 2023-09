Les Cinquante du 8 septembre : une épreuve pour les oubliés (résumé + replay épisode 5)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 5 du vendredi 8 septembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 5 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. Bastos décide de passer la seconde avec Montaine, qui lui a déjà fait comprendre qu’il lui plaisait…





Pendant ce temps là aux oubliettes, on s’ennuie ferme ! Ils attendent avec impatience de savoir ce qui les attend. Le Lion a un message pour eux : ils ont 50 heures pour tenter de sortir des oubliettes et gagner leur place dans le château ! Ils pourront faire augmenter la cagnotte de 10.000 euros. Ils sont ravis de cette bonne nouvelle ! Ils vont être plusieurs fois mettre au défi pour remporter une clé. Et quand ils auront 4 clés, ils pourront sortir ! Mais s’ils n’y parviennent pas, ils seront éliminés et oubliés à jamais !







Le Lion donne un premier indice aux oubliés : « Vous n’êtes pas les premiers prisonniers des oubliettes ». Ils doivent trouver combien de jours ils y sont restés !

Le Lapin a organisé un jeu pour ajouter 2.000 euros à la cagnotte. Ils doivent se classer dans l’ordre de followers qu’ils ont ! C’est quasiment mission impossible et le désordre règne ! Et au moment de la correction, ils ont perdu à cause de Tressia, qui s’est trompée dans son nombre d’abonnés ! Tout le monde lui en veut… La cagnotte est donc toujours à 0.



Antoine, le fils de Messmer donne ensuite une séance d’hypnose à ceux qui en ont envie. Pour beaucoup, c’est fort et impressionnant. Pendant ce temps là, les oubliés continuent de chercher. Ils trouvent un parchemin et pensent être sur la bonne voie. Et une trappe secrète s’ouvre ! Ills découvrent un nouvel espace, ça leur fait clairement du bien. Le Lion les félicite mais leur rappelle que le chemin est encore long pour pouvoir espérer sortir. Ils vont bientôt pouvoir gagner une première clé ! Ils sont déçus, ils espéraient avoir une clé directement.

VIDÉO Les Cinquante du 8 septembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 5 ce vendredi 8 septembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 11 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 6.