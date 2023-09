« Les mères diaboliques » : votre téléfilm ce 4 septembre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Les mères diaboliques » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 4 septembre 2023





A suivre dès 13h55 sur TF1







« Les mères diaboliques » : l’histoire

Après la mort de son mari dans un accident de voiture, Missy Clark retourne dans la ville de sa jeunesse pour prendre un nouveau départ avec sa fille, Arielle. Elle vient remplacer l’entraîneuse de l’équipe de cheerleading de son ancien lycée, décédée quelques mois plus tôt dans des circonstances suspectes. Mais tout le monde ne voit pas sa nomination d’un bon œil et Missy est rapidement confrontée à la jalousie de mères d’élèves, prêtes à tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Entre une équipe à reconstruire, la mesquinerie des mères, une adjointe aux compétences limitées et des disparitions suspectes, l’étau se resserre autour de Missy et la saison ne sera pas de tout repos…

Les mères diaboliques, interprètes et personnages

Avec : Brittany Goodwin (Gemma), Lauren Mayo (Arielle), Meyon Jacobs (Missy Clark), Eric Lutz (Tanner)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Rivalité meurtrière ».

« Rivalité meurtrière » : l’histoire et le casting

Charlie, étudiante à l’université de Gable, est une étoile montante du beach-volley. Avec sa partenaire Kiki, elles sont considérées comme l’un des duos sportifs les plus prometteurs, tout comme leurs rivales de l’université du Sud-Ouest, Annika et Hillary. Les quatres joueuses sont pressenties pour participer aux Jeux Olympiques, mais il n’y a de place que pour l’une d’entre elles, et la compétition bat son plein. Un matin, Hillary est retrouvée morte par sa coéquipière. Alors que la police mène l’enquête, Charlie est perturbée par la disparition de sa rivale. Mais elle va pouvoir compter sur le soutien de Becky, la nouvelle membre de son équipe.

Avec : Anna Marie Dobbins (Becky), Nzingha Ashford (Charly), Shantelle Lee Cuevas (Annika), Gedeon Bring, Kaci Fullinwider (Lynn), Natasha Campbell