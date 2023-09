Ici tout commence du 4 septembre : Teyssier va-t-il perdre son poste ? (résumé + vidéo épisode 744 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 4 septembre, résumé et vidéo extrait épisode 744 – On peut dire qu’on ne l’a jamais vu comme ça ! Teyssier est en panique ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Et pour cause, il doit donner son cours inaugural aux élèves de 1ère année sans le goût ni l’odorat ! Anaïs est là pour le soutenir mais il craint de perdre son poste…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 4 septembre 2023 – résumé de l’épisode 744

Teyssier est en panique avec Anaïs en cuisine alors qu’il se prépare pour donner le cours inaugural aux élèves de 1ère année. Anaïs a annulé son week-end à Rome avec Théo pour bosser avec Teyssier tout le week-end. Mais est-ce que ça va suffire à faire diversion pour que personne ne se rende compte que Teyssier a perdu le goût et l’odorat ?

Emmanuel attend avec impatience que Landiras prenne la relève, il doit assurer ses cours. Teyssier a prétexté avoir trop de travail avec son poste de directeur et la rentrée…

Entre Naël et la rentrée, Jasmine ne sait plus où donner de la tête. Ethan tape dans l’œil d’une nouvelle étudiante..

Ici tout commence du 4 septembre 2023 – vidéo premières minutes



Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1