Mathieu Kassovitz sort du silence : il ne peut plus marcher !

Mathieu Kassovitz est sorti du silence et s’est exprimé pour la première fois depuis son accident de moto survenu au début du mois. Il a confié avoir été sévèrement touché aux jambes et être passé tout près de l’amputation !





« Le médecin qui m’a accueilli était sûr qu’il allait m’amputer. J’ai pris une énorme claque. Ma cheville était détruite, en miettes de thon, le terme technique. Je pense que je remarcherai dans 6 mois » a expliqué l’acteur, toujours hospitalisé, dans une vidéo sur son compte Instagram.







Rappelons que c’est alors qu’il faisait de la moto dans le cadre d’un stage de perfectionnement de conduite sur un circuit dans l’Essonne que Mathieu Kassovitz a été victime d’un terrible accident. Sa moto est sortie de piste et a percuté une rambarde.

« On a fait une super séance de pilotage. À la fin de journée, le directeur de l’école a voulu faire un baptême avec ma fille (Carmen, née en 2002, ndlr). Il m’a demandé de passer devant sur le circuit. Je me suis dit il faut que je pousse, faire un peu le super-héros pour ma fille et puis j’ai titré tout droit dans la rambarde de sécurité. Heureusement il n’y a eu que les jambes de touchées » a-t-il raconté.



Mathieu Kassovitz a également salué le travail du personnel médical : « Les hôpitaux français, c’est incroyable ce qui s’y passe. On vous soigne on vous prend par la main, on vous accompagne. Ils sont très peu payés pour ce qu’ils donnent. Mais c’est une fierté française. On sait pourquoi on paie nos impôts«