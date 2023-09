Tous en cuisine : ingrédients et recette des tomates farcies de Cyril Lignac (11 septembre)

Publicité





« Tous en cuisine : la recette du jour » du 11 septembre 2023 – Cyril Lignac est de retour chaque soir sur M6 pour la version courte de « Tous en cuisine ». Désormais, le chef vous propose une recette express en 1min30 chaque soir à 18h20 sur M6 !





Pour sa nouvelle recette lundi soir, il s’agissait d’un plat : les tomates farcies. A voir ou revoir sur 6PLAY







Tous en cuisine du 11 septembre 2023 : la recette des tomates farcies de Cyril Lignac

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

4 grosses tomates ou 8 tomates moyennes

½ botte de persil plat effeuillée, lavée et hachée

1 oignon ciselé

600 g de chair à saucisse ou viande hachée de bœuf

200g de sauce tomate

4 grosses pommes de terre épluchées et taillées en dés

20g de beurre

chapelure de pain

huile d’olive

sel fin et poivre du moulin / gros sel

Dans une casserole d’eau salée, faites cuire les pommes de terre fondantes et égouttez-les ensuite sans les rincer. Déposez-les dans le plat de cuisson des tomates farcies.



Préchauffez le four à 200°C

Dans une cocotte chaude, versez un trait d’huile d’olive, ajoutez l’oignon et laissez-le cuire avec une légère coloration. Versez la viande et laissez-la cuire. Pendant ce temps, coupez le chapeau des tomates, videz-les à la cuillère sans les percer, gardez l’intérieur dans un ramequin, coupez les chapeaux en morceaux, ajoutez ces morceaux dans le ramequin. Versez les morceaux de tomates dans la viande cuisinée, ajoutez le persil haché et la sauce tomate, laissez cuisiner 15 à 20 minutes.

Au terme de la cuisson, déposez les morceaux de pommes de terre dans le fond du plat. Farcissez les tomates avec la viande cuisinée et saupoudrez de chapelure. Déposez les tomates sur les pommes de terre, ajoutez un petit cube de beurre sur les tomates, un fond d’eau dans le plat et enfournez 10 à 15 minutes.

Le saviez-vous ?

– Le septième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait Maison n°7 », est déjà disponible en pré-commande sur Amazon. Il paraitra le 27 octobre.

« Tous en cuisine » revient chaque soir du lundi au vendredi dès 18h20 sur M6 et 6PLAY.