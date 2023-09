Cyril Hanouna visé par « Complément d’enquête », il va riposter

Publicité





Cyril Hanouna est dans la tourmente et il prépare sa riposte. En effet, l’animateur de TPMP chaque soir sur C8 est dans le viseur de l’émission de France 2, « Complément d’enquête ». Une émission qui se prépare depuis des mois et qui sera diffusée prochaineement.





Mais Cyril a annoncé hier dans « Morandini Live » qu’il préparait sa riposte : une nouvelle émission baptisée « Enquête de complément » avec Jacques Cardoze et qui visera… France Télévision !







« Je vais vous donner un scoop aujourd’hui. Je prépare avec Jacques Cardoze ‘Enquête de complément’ que l’on va diffuser sur C8 en prime-time. On va faire une enquête sur France Télévisions et sur ‘Complément d’enquête’. L’émission sera présentée par Jacques Cardoze. On va aller très vite » a déclaré Cyril Hanouna.

Notez que le choix de Jacques Cardoze n’est pas un hasard puisqu’il a lui-même présenté « Complément d’enquête ». L’émission est actuellement présentée par Tristan Waleckx et son équipe enquête sur Cyril Hanouna depuis des mois.



