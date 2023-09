Publicité





N’oubliez pas les paroles du 1er septembre, tour préliminaire des masters – C’est finalement Audrey qui a remporté le tour préliminaire des masters du jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles » ce vendredi soir.

Aujourd’hui, Audrey et Laurène s’affrontaient en finale. Le match a été rude mais c’est finalement Audrey qui a gagné et affrontera Lucie samedi soir pour espérer intégrer les masters !

















N’oubliez pas les paroles du 1er septembre, Audrey remporte le tour préliminaire des masters

Lors du match aller ce soir, c’est Laurène qui a remporté la victoire avec 250 points à 62 pour Audrey. C’était donc bien parti pour Laurène mais lors match retour, Audrey a remporté une large victoire ! Au cumul des deux manches, Audrey gagne avec 500 points contre 429 pour Laurène !

Un énorme retournement de situation donc et c’est bien Audrey qui a remporté ce tour préliminaire et affrontera demain soir la 32ème maestro des masters : Lucie. Et les masters commenceront ensuite lundi !

N’oubliez pas les paroles du 1er septembre 2023, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.