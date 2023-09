Star Academy 2023 : découvrez Lola, la première élève de la nouvelle promo ! (VIDÉO)

Publicité





Star Academy 2023 – C’est le samedi 4 novembre 2023 que TF1 lancera la Star Academy 2023. Et à un peu plus d’un mois du début de l’aventure, on connait désormais la première élève qui fera partie de la promo 2023 ! Elle s’appelle Lola et a appris la grande nouvelle ce soir dans « Quotidien » sur TMC.





La jeune femme a donc réussi le casting de la Star Academy et va intégrer le mythique château de Dammarie-les-Lys le 4 novembre prochain.







Lola a 21 ans et vient de Bourgoin-Jallieu, dans l’Isère. Elle pensait passer une dernière étape du casting quand elle est arrivée sur le plateau de Quotidien. Et Yann Barthès lui a annoncé qu’elle faisait partie de la promo de la Star Academy 2023.

En larmes, Lola était sous le choc mais a répondu avec naturel aux questions de l’équipe de Quotidien.



VIDÉO Star Academy 2023, Lola apprend qu’elle fait partie de la nouvelle promo !

Elle pensait passer une toute dernière audition. Cette future élève de la nouvelle saison de la Star Academy va en fait atterrir sur le plateau de #Quotidien et découvrir, émue, qu'elle est sélectionnée 🥳 pic.twitter.com/mDLDWpuxYp — Quotidien (@Qofficiel) September 26, 2023

Michaël Goldman reste directeur

Pour rappel, TF1 a annoncé en juin dernier que Michaël Goldman resterait directeur pour la Star Academy 2023. Le co-fondateur de MyMajorCompany, producteur et découvreur de talents, retrouvera ses fonctions de directeur de la nouvelle promotion.

Entouré des membres du corps professoral, toutes et tous experts dans leur domaine, il sera aux côtés des académiciens au quotidien dans cette aventure unique et très exigeante.

Fort de son expérience, il les accompagnera, les aidera et les conseillera dans leur future carrière d’artistes.