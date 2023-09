« The Revenant » avec Leonardo DiCaprio : votre film ce soir sur France 3 (25 septembre)

Publicité





Le film « The Revenant » avec Leonardo DiCaprio est une nouvelle fois en mode rediffusion ce soir sur France 3. Gros carton au box-office, ce film a plusieurs fois été récompensé : 5 trophées lors des BAFTA Awards, 3 Golden Globes mais aussi plusieurs Oscars dont celui du meilleur réalisateur et du meilleur acteur pour Leonardo DiCaprio.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou sur france.TV et sa fonction direct.







Publicité





« The Revenant » : histoire, résumé, synopsis

Dans une Amérique profondément inexplorée et sauvage, le chasseur Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) est sévèrement blessé et laissé pour mort par un traître de son équipe, John Fitzgerald (Tom Hardy).

Avec sa seule volonté pour unique arme, Glass doit affronter un environnement hostile, un hiver brutal et des tribus guerrières dans une quête inexorable pour sa survie et se venger de Fitzgerald.

Casting

Avec : Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter, Lukas Haas… et le français Fabrice Adde.



Publicité





Le saviez-vous ?

– Si Alejandro González Inárritu est le réalisateur du film, sachez que les noms de Park Chan-wook, John Hillcoat et Jean-Francois Richet ont également été évoqués;

– Du côté du casting Christian Bale, Samuel L. Jackson et Sean Penn ont été pressentis pour des rôles;

– Le tournage a duré 9 mois : en cause des conditions météo particulièrement difficiles et de la volonté du réalisateur de ne tourner qu’en lumière réelle.

– Box-office : Plutôt un beau succès en salles avec 530 millions de dollars d recettes à travers le monde. En France, le film a convaincu près de 4 millions de spectateurs en salles.

« The Revenant » avec Leonardo DiCaprio : la bande-annonce

Pour ceux qui se demandent encore de quoi on parle, voici la bande-annonce française d’un film qu’il ne faut louper sous aucun prétexte

« The Revenant » c’est ce soir dès 21h10 sur France 3.