TPMP : Moundir mieux payé que Gilles Verdez ? Il révèle son salaire, Cyril Hanouna répond (VIDÉO)

Le talk de Cyril Hanouna sur C8, « Touche pas à mon poste », a repris la semaine dernière et déjà une première polémique sur les nouveaux chroniqueurs ! Moundir, ancien aventurier de Koh-Lanta et animateur tv, a rejoint la bande de chroniqueurs de Cyril dans TPMP et il vient de révéler ce qu’il touche par émission.





Il ne s’agit pas d’un salaire mais d’une facture de sa société, Moundir facture 1.000 par émission. Il l’a déclaré dans l’émission « Chez Jordan » et beaucoup ont ensuite affirmé que Moundir gagnerait plus qu’un chroniqueur emblématique comme Gilles Verdez !







Cyril Hanouna a souhaité revenir sur le sujet hier soir dans TPMP et il a donné des précisions. Comme il s’agit d’une facture, Moundir touche en réalité (après charges et impôts), environ 570 euros par émission, soit 1140 euros par semaine puisqu’il vient dans TPMP deux fois chaque semaine.

« Tout le monde a dit, Moundir touche plus que Gilles Verdez. C’est faux ! » a déclaré Cyril Hanouna.



De son côté, Gilles Verdez est resté évasif sur son salaire mais il a confirmé gagner plus que Moundir.

VIDÉO TPMP le salaire de Moundir dévoilé