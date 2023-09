Un si grand soleil du 25 septembre : le jeu dangereux de Ludo (résumé et vidéo épisode 1244 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 25 septembre, spoiler résumé de l’épisode 1244 en avance – Si vous êtes déjà curieux de savoir ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil », c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 25 septembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Ludo et Jade ont passé la nuit ensemble. Ludo essaie de filer mais Jade se réveille… Il se rhabille alors que Jade lui dit qu’ils ont l’impression de se retrouver comme s’ils ne s’étaient jamais quittés. Ludo est fuyant. Il part travailler et retrouve Noémie, qui remarque sa chemise mal boutonnée. Ludo prétexte une insomnie… Noémie lui parle du gîte, il préfère en parler plus tard. Noémie ne comprend pas.

Bernier est interviewé par France Bleu au sujet du trafic de buddah blue et la fuite de Virgile. La journaliste est agressive et remet en cause la compétence de la police. Nathalie entend l’interview avec Tom, elle est étonnée et juge Virgile. Tom s’énerve.



Publicité





Jade se confie à sa collègue de travail. Elle craint que Ludo soit passé à autre chose malgré leur nuit ensemble… Mais elle se dit confiante en lui laissant du temps.

Chez L Cosmétiques, Léonore galère avec les fiches de paie qui sont toutes fausses. Elle reproche à Bertier le mauvais travail de Sylvain pour la maintenance informatique. Il décide de l’appeler.

Becker interroge Manu, il lui demande où se trouve Virgile. Manu lui assure qu’il n’en sait rien. Pendant ce temps là, Emma appelle Tom pour prendre des nouvelles. Tom culpabilise d’avoir gâché la vie de Virgile. Emma lui assure qu’elle ne le lâchera jamais.

Akim fait une collecte pour l’anniversaire d’Alex au commissariat.

Ludo emmène une cagette de légume à Alix. Il a entendu à la radio pour Virgile. Alix préfère changer de sujet et interroge Ludo sur son harem. Il avoue avoir recouché avec Jade, il n’arrive plus à regarder à Noémie dans les yeux. Une fois dans la rue, Ludo appelle Jade. Il lui dit qu’il a besoin de quelques jours pour réfléchir.

Hélène demande à Alix si elle a des nouvelles de Virgile, elle lui dit que non. Hélène lui conseille de prendre des vacances, elle refuse. Manu retrouve Eve aux Sauvages. Manu veut démanteler le trafic pour que Virgile puisse réapparaitre un jour. Il ne cache pas à Eve que c’est mal barré.

Sylvain appelle Julie pour lui dire qu’il va rentrer de Majorque… En réalité il ment, il est à la Grande Motte.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 13 octobre 2023

VIDÉO Un si grand soleil du 25 septembre extrait,

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.