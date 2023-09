Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 13 octobre 2023

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 13 octobre 2023 – Si vous êtes curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend le mois prochain dans « Un si grand soleil », c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 9 au vendredi 13 octobre 2023.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que l’enquête sur le trafic de buddah blue n’est pas terminée. Akim et Manu continuent de chercher qui est à la tête du trafic et comptent bien remonter jusqu’à Aubert… Ils font pression sur Carbona pour le faire parler. Et ils finissent par faire une découverte.

De son côté, Jade subit un revers alors que l’heure du choix a enfin sonné pour Ludo.

Quant à Alex, il n’est pas loin de franchir la ligne jaune…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 9 au 13 octobre 2023

Lundi 9 octobre 2023, épisode 1254 : Alors qu’un accident aussi inattendu que stupide contraint Léonor à quitter son travail et son domicile, Jade subit un revers douloureux.

Mardi 10 octobre 2023, épisode 1255 : Alors que Bertier est prêt à tout pour atteindre son but, Ludo doit faire face à un dilemme douloureux.

Mercredi 11 octobre 2023, épisode 1256 : Alors qu’Akim pense avoir trouvé le moyen décisif de faire pression sur Carbona, plus rien ne semble pouvoir arrêter Alex dans sa quête. Franchira-t-il la ligne jaune ?

Jeudi 12 octobre 2023, épisode 1257 : Alors que Manu et Akim font une étrange découverte, le procureur Bernier subit un terrible affront.

Vendredi 13 octobre 2023, épisode 1258 : Alors que le juge Laplace prend une décision aussi discutable que violente, Bertier s’enfonce dans le mensonge et Léonor est troublée.



