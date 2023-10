« 13h15 le dimanche » du 8 octobre : au sommaire aujourd’hui

Publicité





« 13h15 le dimanche » du 8 octobre 2023 : le sommaire aujourd'hui





« 13h15 le dimanche » du 8 octobre 2023 : le programme

Depuis maintenant onze saisons, « Le feuilleton des Français » de « 13h15 le dimanche » part à la rencontre des citoyens et raconte leur quotidien, les bons et les mauvais moments qu’ils comportent, livrant des témoignages marquants. Pour ce nouveau numéro, les équipes de « 13h15 le dimanche » ont décidé de s’intéresser à l’impact de l’actualité chez nos héros du quotidien.

Désert médical, décrochage scolaire et foire agricole payante

Un habitant sur trois en France se situe dans un désert médical. Philippe, médecin dans la Creuse, est d’autant plus content de former son successeur : un jeune médecin originaire de Malte.



L’avenir au cœur des préoccupations ou comment lutter contre le décrochage scolaire ? Et bien la pâtisserie peut y aider ! Khalid, le pâtissier des Cévennes, fait réviser à ses élèves les bases des mathématiques.

Deux euros, une somme qui ne semble pas énorme, mais c’est la première fois que la foire agricole de Lessay en Normandie, une des plus grandes foires du pays, est payante… En cette periode de vache maigre, cela va-t-il rebuter les 50 000 visiteurs qui y sont attendus ?

Un reportage de Marion Banchais et l’équipe de « 13h15 ».

