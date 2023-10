Publicité





« 20h30 le dimanche » du 8 octobre 2023 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 8 octobre 2023 : les invités

Voici la liste des invités de ce dimanche soir.

FACE A L’ECRAN : Audrey Fleurot

l’une des comédiennes les plus populaires de France : Audrey Fleurot. Elle est à l’affiche de la série Infiltré(e), diffusée à partir du lundi 25 septembre 2023 sur France 2.



Synopsis : Chimiste dans la police, Aurélie élève seule son fils depuis la mort de son compagnon. Quand le commissaire Max Vernet a recours à ses compétences pour enquêter sur l’UBH, une nouvelle drogue de synthèse, qui commence à faire des victimes, elle ne se doute pas qu’elle va se retrouver infiltrée au cœur d’un réseau de jeunes et dangereux trafiquants. Face au charismatique Jésus, qui tient le réseau depuis Marseille, a-t-elle une chance de mener à bien sa mission ? Pour sauver son fils, Aurélie n’a plus le choix. L’amour maternel est une drogue dure…

ET AUSSI :

> L’interview hommage à Jean-Pierre Elkabbach. Cinq jours après la disparition du journaliste à l’âge de 86 ans, son confrère et ami Alain Duhamel, avec qui il a notamment coanimé « Cartes sur table » entre 1977 et 1981, sera sur le plateau de « 20h30 le dimanche ».

> La success story d’Olivier Nakache et Eric Toledano. Du triomphe d’Intouchables à celui du Sens de la fête, en passant par Nos jours heureux, ces deux réalisateurs enchaînent les succès au cinéma. Ils réalisent Une Année difficile, en salle le 18 octobre 2023 avec un casting cinq étoiles : Pio Marmaï, Jonathan Cohen, Mathieu Amalric…

Synopsis : Albert et Bruno sont surendettés et en bout de course, c’est dans le chemin associatif qu’ils empruntent ensemble qu’ils croisent des jeunes militants écolos. Plus attirés par la bière et les chips gratuites que par leurs arguments, ils vont peu à peu intégrer le mouvement sans conviction…

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV