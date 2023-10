Coupe du Monde de rugby : Fidji / Portugal en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Fidji / Portugal en direct, live et streaming. Suite de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce dimanche 8 octobre 2023. Les îles Fidji et le Portugal s’affrontent au stade de Toulouse.





Une rencontre à suivre en direct sur M6 à partir de 20h50. Coup d’envoi à 21h.







Dans le groupe C, les Fidji affrontent le Portugal. Les Fidji sont en 3ème position de la poule avec 10 points, ils doivent gagner ce soir pour se qualifier en quart de finale ! Si le Portugal gagne, c’est l’Australie qui se qualifiera.

Fidji / Portugal, composition des équipes

Le XV de départ des Fidji : 1. Eroni Mawi, 2. Samuel Matavesi, 3. Luke Tagi, 4. Isoa Nasilasila, 5. Temo Mayanavanua, 6. Meli Derenalagi, 7. Levani Botia, 8. Viliame Mata, 9. Frank Lomani, 10. Vilimoni Botitu, 11. Vinaya Habosi, 12. Josua Tuisova, 13. Waisea Nayacalevu (cap), 14. Selesitino Ravutaumada, 15. Sireli Maqala

Remplaçants : 16. Tevita Ikanivere, 17. Peni Ravai, 18. Mesake Doge, 19. Te Ahiwaru Cirikidaveta, 20. Albert Tuisue, 21. Peni Matawalu, 22. Teti Tela, 23. Iosefo Masi



Le XV de départ du Portugal : 1. Francisco Fernandes, 2. Mike Tadjer, 3. Diogo Hasse Ferreira, 4. José Madeira, 5. Steevy Cerqueira, 6. David Wallis, 7. Nicolas Martins, 8. Rafael Simões, 9. Samuel Marques, 10. Jerónimo Portela, 11. Rodrigo Marta, 12. José Lima (cap.), 13. Pedro Bettencourt, 14. Raffaele Storti, 15. Manuel Cardoso Pinto

Remplaçants : 16. David Costa, 17. Duarte Diniz, 18. Anthony Alves, 19. Duarte Torgal, 20. João Granate, 21. João Belo, 22. Tomás Appleton, 23. Vincent Pinto

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 20h50. Streaming et live sur 6play.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Fidji / Portugal, un match de rugby évènement à suivre à 21h sur M6.