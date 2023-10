Coupe du Monde de rugby : suivre Tonga / Roumanie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Tonga / Roumanie en direct, live et streaming. Suite de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce dimanche 8 octobre 2023. Le Tonga et la Roumanie s’affrontent, au Stade Pierre-Mauroy de Lille.





Une rencontre à suivre en direct sur M6 à partir de 17h35. Coup d’envoi à 17h45.







Dans le groupe B, le Tonga et la Roumanie sont les derniers de la poule et n’ont toujours pas le moindre point.

Tonga / Roumanie, composition des équipes

Le XV de départ du Tonga : 1. Siegfried Fisi’ihoi, 2. Paula Ngauamo, 3. Ben Tameifuna, 4. Halaleva Fifita, 5. Adam Coleman, 6. Semisi Paea, 7. Sione Talitui, 8. Sione Vailanu, 9. Sonatane Takulua (c), 10. William Havili, 11. Afusipa Taumoepeau, 12. Pita Ahki, 13. George Moala, 14. Solomone Kata, 15. Salesi Piutau

Remplaçants : 16. Sione Anga’aelangi, 17. Paula Latu, 18. Siate Tokolahi, 19. Sitiveni Mafi, 20. Penitoa Finau, 21. Manusiu Paea, 22. Patrick Pellegrini, 23. Kyren Taumoefolau



Le XV de départ de la Roumanie : 1. Alexandru Savin, 2. Ovidiu Cojocaru (c), 3. Alexandru Gordas, 4. Adrian Motoc, 5. Marius Iftimiciuc, 6. Vlad Neculau, 7. Cristi Boboc, 8. Andre Gorin, 9. Florin Surugiu, 10. Alin Conache, 11. Taliauli Sikuea, 12. Fonovai Tangimana, 13. Tevita Manumua, 14. Nicholas Onutu, 15. Marius Simionescu

Remplaçants : 16. Robert Irimescu, 17. Iulian Hartig, 18. Costel Burtila, 19. Florian Rosu, 20. Damian Stratila, 21. Gabriel Rupanu, 22. Alexandru Bucur, 23. Mihai Graure.

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 dès 17h35. Streaming et live sur 6play.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Tonga / Roumanie, un match de rugby évènement à suivre à 17h45 sur M6.