20h30 le samedi du 28 octobre 2023 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Aujourd’hui, ce numéro s’intitule « OFNI, Objets féministes non identifiés ».





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le samedi » du 28 octobre 2023 : les reportages

Ce nouveau numéro de « 20h30 le samedi », présenté par Laurent Delahousse, raconte l’histoire de deux objets plus politiques qu’ils n’y paraissent : le soutien-gorge et le film Dirty Dancing.

🔵 Le jour où > Le soutien-gorge est né

C’est un produit star qui a traversé le siècle et alimente encore des fantasmes en tout genre. Comment est né le soutien-gorge ? Quelle a été sa place pour les femmes et quelle est celle qu’il occupe aujourd’hui pour la nouvelle génération ?



Selon les époques, il a été un soulagement, un objet de protection, de mode, une contrainte, ou encore le symbole de l’oppression. Mais saviez-vous qu’il a été créé par une féministe qui voulait libérer le corps des femmes ? Elle s’appellait Herminie Cadolle.

🔵 Actu > « Dirty Dancing », un film féministe !

Sorti en 1987, le film Dirty Dancing a marqué toute une époque. L’intrigue est simple : dans les années 1960, une jeune fille sage découvre, le temps d’un été, la sensualité de la danse et la sexualité. Ne vous méprenez pas, le film n’est pas seulement une romance pour adolescentes, il est bien plus engagé qu’il n’y paraît. Une comédie musicale tiré de ce film culte sera jouée aux Folies Bergère, à Paris, à partir du 12 décembre 2023.

🔵 Bonus > La nouvelle tournée de Madonna

Elle est l’artiste féminine solo qui a vendu le plus d’albums de l’histoire de la musique. A 65 ans, Madonna revient sur le devant de la scène avec une nouvelle tournée, « The Celebration Tour », qui revisite 40 ans de succès. Elle sera notamment à l’Accor Arena les 12, 13, 19 et 20 novembre 2023 pour faire revivre ses plus grands tubes.

Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV