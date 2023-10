Ici tout commence spoilers : la chute d’Hippolyte, un départ, un retour, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 30 octobre au 3 novembre 2023)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 30 octobre au 3 novembre 2023 – En ce samedi synonyme de début de week-end, vous êtes déjà curieux d’en savoir plus sur ce qui vous attend dans « Ici tout commence » ? Alors, si tel est le cas, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par le piège pour faire tomber Hippolyte.







En effet, Lisandro et Rose imaginent un plan pour piéger le professeur de salle en utilisant Léonard comme appât… Et Lisandro décide d’appeler Stanislas, le fils d’Hippolyte. Il lui raconte tout, Stanislas ne savait rien et est sous le choc. Il fait une révélation importante à Lisandro… En fin de semaine, Lisandro quitte l’institut et un pot de départ est organisé.

De son côté, Teyssier accueille Marc Leroy, de retour à l’institut. Il lui explique la situation.

Les élèves organisent une grosse fête pour Halloween. Ils ont hantés par le souvenir d’une ancienne élève morte poignardée dans la cafet…



Et Chris compte bien séparer Tom et Billie… Tom choisit de ne rien à sa petite amie pour la préserver.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 30 octobre au 3 novembre 2023

Lundi 30 octobre (épisode 784) : En salle, Léonard sert d’appât. A l’occasion d’Halloween, Jim déterre une affaire sanglante. Enzo joue les coachs de vie avec Jude.

Mardi 31 octobre (épisode 785) : Les manigances de Lisandro se retournent contre lui. Pour Halloween, une soirée d’enfer se prépare.

Mercredi 1er novembre (épisode 786) : Lisandro appelle Stanislas à la rescousse. Chez les Leroy, il y a de l’eau dans le gaz. A L’institut et dans son couple, Tom est sur la sellette.

Jeudi 2 novembre (épisode 787) : Lisandro et Stanislas organisent un service spécial pour Hippolyte. Face à Chris, Tom ment pour protéger Billie. Carla vole au secours de Souleymane.

Vendredi 3 novembre (épisode 788) : L’institut met les petits plats dans les grands pour remercier Lisandro. Souleymane propose l’impensable à Carla. Jim s’enferme en cuisine.

VIDÉO Ici tout commence spoilers bande-annonce du 30 octobre au 3 novembre 2023

