C à vous du 12 octobre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 12 octobre 2023, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 12 octobre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Guerre Israël-Hamas : le bilan humain s’alourdit, avec la crainte d’une catastrophe humanitaire à Gaza. Jean-François Corty, médecin et vice-président de l’ONG Médecins du monde et Georges Malbrunot, grand reporter au journal Le Figaro et spécialiste du Moyen-Orient, sont les invités de

🔵 📌 Israël face à la tragédie des otages. On en parle avec Etienne Dignat, chercheur et enseignant à Sciences Po Paris, auteur du livre “La rançon de la terreur : gouverner le marché des otages”



🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Eddy Mitchell pour le livre “Ma discothèque idéale”, parution aujourd’hui aux éditions Hors Collection et l’album “L’album de sa vie”, sortie demain

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Olivier Valade, chef du restaurant “La Chapelle” du Château Saint-Jean à Montluçon (Allier)

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Pio Marmaï pour le film “Une année difficile”, réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache, en salle le 18 octobre; et Claude Askolovitch, éditorialiste géopolitique à France Inter et sa mère, Evelyn Askolovitch, pour leur livre “Se souvenir ensemble”, paru hier aux

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 12 octobre 2023 à 19h sur France 5.