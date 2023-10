« Cannes police criminelle » : vos épisodes ce soir sur TF1 (16 octobre)

Publicité





Cannes police criminelle, vos épisodes inédits du lundi 16 octobre 2023 – Ce lundi soir sur TF1, c’est déjà l’heure du final de la série « Cannes police criminelle ». Une série portée par Jamie Bamber, Lucie Lucas, et Tamara Marthe (Shy’m). Au programme aujourd’hui, les trois derniers épisodes à la suite.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







« Cannes police criminelle » : vos deux épisodes du 16 octobre

Épisode 4 « Meurtre à l’hôtel » : Alors qu’un fils de marchand d’armes s’apprête à hériter de l’entreprise de ses parents pour ses 30 ans, Camille et Léa sont chargées d’enquêter sur des menaces de mort à son encontre. Sous couverture à l’hôtel où se tient la réception d’anniversaire, Camille devra composer avec l’identité de fortune fournie par Harry, celle d’un couple venant tout juste de se marier, tandis que les menaces de Julien Boire deviennent de plus en plus concrètes.

Épisode 5 « La malédiction » : Suite au meurtre d’un fils de bonne famille, Camille et Léa se lancent dans une enquête aux relents mystiques, dont le principal suspect n’est autre que la défunte mère. De son côté, Harry s’intéresse à un collier d’émeraudes inestimable que le père de famille prétend avoir perdu dans un incendie. En parallèle, ayant besoin de son aide, Camille se décide enfin à mettre Léa dans la confidence.



Épisode 6 « Amour à mort » : A l’approche du Festival de Cannes, Camille et Léa enquêtent sur la morte suspecte d’une blogueuse de la communauté LGBTQ, Zina Lellouche, assistante d’une comédienne connue, également engagée. Harry remonte la piste de Julien Boire après que ce dernier a menacé sa fille. Mais alors que le père de Camille, Philippe Delmasse, s’apprête à être libéré, les informations que découvre Harry risquent fort de ne laisser personne indemne.

Personnages et interprètes

Avec : Jamie Bamber (Harry King), Lucie Lucas (Camille Delmasse), Tamara Marthe (Léa Robert)