« Noir comme neige » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir France 2 (16 octobre 2023)

« Noir comme neige » c’est le téléfilm rediffusé ce lundi soir sur France 2. Au casting, retrouvez Laurent Gerra dans un registre dramatique. À ses côtés, on retrouve Clémentine Poidatz et Thierry Frémont, prêts à tout pour arrêter un tueur en série qui sévit dans une station de ski.





A voir ou revoir dès 21h10 ou avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Noir comme neige » : histoire, résumé

Alors que la saison bat son plein dans la station de ski Nobleval, l’adjudant au Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) Constance Vivier, une femme volontaire et borderline, et le policier suisse, Andreas Meyer, cérébral et emprunté, enquêtent sur la mort suspecte d’un adolescent retrouvé gelé sur une piste, suite à un coma éthylique. Quand une autre jeune fille est retrouvée morte dans les mêmes conditions, Constance et Andreas comprennent qu’ils ont affaire à des meurtres en série. Le compte à rebours est lancé pour trouver rapidement le tueur avant que la liste des victimes ne s’allonge.

Interprètes et personnages

Au casting de votre téléfilm : Laurent Gerra (Andréas), Clémentine Poidatz (Constance), Thierry Frémont (Bisset)



La bande-annonce

On termine avec la bande-annonce qui devrait finir de vous convaincre, ou pas…