« Coup de foudre au village de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 27 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

« Coup de foudre au village de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 27 octobre 2023 – Ce vendredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Coup de foudre au village de Noël ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Coup de foudre au village de Noël » : l’histoire

Summer a une vie bien remplie. Elle sauve les anciens bâtiments de sa ville, s’occupe de sa fille Chloé et de sa mère Vivian, un personnage haut en couleur qui se retrouve à la rue à quelques jours de Noël. Summer accueille donc sa mère un brin envahissante qui installe dans son salon le village de Noël fabriqué par l’un de ses aïeux. Celui-ci a des pouvoirs magiques. Chloé aime jouer avec ses personnages, sans se douter qu’elle est en train de bouleverser la vie amoureuse de sa mère. C’est ainsi que Summer fait la connaissance de Ryan. Il y a entre eux l’étincelle qu’elle recherchait depuis si longtemps. Alors que Summer se laisse aller à ouvrir son cœur, Ryan lui apprend qu’il a trouvé du travail en Californie. D’abord défaitiste, Summer prend son courage à deux mains et déclare sa flamme à Ryan qui lui avoue partager ses sentiments. La magie du village de Noël.

Coup de foudre au village de Noël, interprètes et personnages

Avec : Alison Sweeney (Summer Ashby), Luke Macfarlane (Ryan Scott), Marlo Thomas (Vivian Todd), Maesa Nicholson (Chloé Ashby)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Un Noël de rêve en Suisse ».

« Un Noël de rêve en Suisse » : l’histoire et le casting

Alex est une jeune architecte ambitieuse qui vit à Chicago. Pour les fêtes de Noël, elle rejoint sa famille en Suisse où sa mère s’est installée pour ouvrir un gîte. La jeune femme apprend que sa mère a également invité Beth, son ex-meilleure amie, et son fiancé, Jesse, qui n’est autre que l’ex-petit ami d’Alex. La jeune femme fait aussi la connaissance de Liam, un employé de sa mère. Elle se rapproche petit à petit de ce père célibataire et de son fils, Gaby.

Avec : Jodie Sweetin (Alex), Tim Rozon (Liam), Alex Bisping (Louis), David Pinard (Jesse)