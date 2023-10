Demain nous appartient du 27 octobre : Roxane a un flash... (résumé + vidéo épisode 1544 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 27 octobre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1544 de DNA

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 27 octobre 2023 – résumé de l’épisode 1544

Roxane est au téléphone avec Sara. Elle lui explique que Bart est toujours le coma et que l’affaire est officiellement bouclée. Valère Dupin va être envoyé en prison… Mais pour Roxane, quelque chose cloche. Il n’a pas avoué et deux témoignages qui l’accablent dans la même journée, c’est étrange. Roxane ne reconnait pas Adèle, qu’elle trouve très changeante… En rassemblant les jouets d’Enora, Roxane a un flash face à deux poupées jumelles !

Pendant ce temps là, Soizic est aux portes du paradis. Et Tristan veut racheter la maison de Gilles.

VIDÉO Demain nous appartient du 27 octobre 2023 – premières minutes de l’épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

