Coupe du Monde de rugby : Afrique du Sud / Tonga en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Afrique du Sud / Tonga en direct, live et streaming. Suite de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce dimanche soir. L’Afrique du Sud et les Tonga s’affronte à l’Orange Vélodrome, à Marseille.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 20h50 ce dimanche 1er octobre 2023. Coup d’envoi à 21h00.







Publicité





Dans le groupe B, l’Afrique du Sud affronte les îles Tonga. Dans ce groupe compliqué, les Springbox sont actuellement 2èmes avec 10 points, derrière l’Irlande. De leur côté, les Tonga n’ont toujours pas le moindre points.

Afrique du Sud / Tonga, composition des équipes

Le XV de départ de l’Afrique du Sud : 1. Nche 2. Fourie 3. Koch 4. Etzebeth 5. Orie 6. Kolisi (cap) 7. Vermeulen 8. Wiese 9. Reinach 10. Pollard 11. Mapimpi 12. Esterhuizen 13. Moodie 14. Williams 15. Le Roux

Remplaçants : Van Staden, Kitshoff, Nyakane, Mostert, Smith, Hendrikse, Kriel, Libbok



Publicité





Le XV de départ des Tonga : 1. Fisi’hoi 2. Ngauamo 3. Tameifuna (cap) 4. Fifita 5. Lousi 6. Halaifonua 7. Talitui 8. Paea 9. Pulu 10. Havili 11. Tuitavuki 12. Ahki 13. Fekitoa 14. Inisi 15. Piutau

Remplaçants : 16. Moli 17. Koloamatangi 18. Apikotoa 19. Coleman 20. Vailanu 21. Takulua 22. Pellegrini 23. Taumoepeau

Afrique du Sud / Tonga en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h40. Streaming et live sur myTF1.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Afrique du Sud / Tonga un match de rugby évènement à suivre à 21h sur TF1.