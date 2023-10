Demain nous appartient spoiler : la police arrête Bruno (vidéo épisode du 4 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Bruno Paoletti va vivre une véritable descente aux enfers dans les prochaines semaines dans votr feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Et alors qu’il a replongé dans l’alcool et qu’il est lié à la mort de Vince, dans quelques jours, Bruno est arrêté par la police !

En effet, Bruno conduit en état d’ébriété quand Nordine et Manon l’arrêtent pour un contrôle.











Bruno souffle dans l’éthylotest et sans surprise, il a beaucoup trop bu. Nordine et Manon l’informent qu’il ne peut plus conduire, il doit les suivre au commissariat ! Bruno les supplie de le laisser aller à son rendez-vous, il viendra juste après. Les deux policiers refusent…

Nordine et Manon sont loin de s’imaginer que Bruno allait rejoindre un trafiquant, en rapport avec le meurtre de Vince…

