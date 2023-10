Un si grand soleil du 2 octobre : Julie passe aux aveux (résumé et vidéo épisode 1248 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 2 octobre, spoiler résumé de l’épisode 1248 en avance – Alors que votre série est déprogrammée ce soir, vous êtes curieux d’en savoir plus sur ce qui va se passer demain dans « Un si grand soleil », c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 2 octobre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Au commissariat, Julie est de nouveau interrogée par Yann. Elle finit par avouer qu’elle est entrée dans la chambre avec son amant, un client de l’hôtel. Elle demande à Yann de ne rien dire à Alex… Yann demande le nom du client, Julie finit par donner le nom de Sylvain Durand. Julie assure ne rien avoir volé, elle pleure.







Becker demande à Alex de rentrer chez lui. Alex dit qu’il attend sa compagne, mais Becker lui dit de rentrer quand même. Et il lui donnera aucune information ! Alex fait de la résistance, Becker l’exige et il s’en va.



Julie passe la nuit en garde à vue, le lendemain Yann l’interroge encore. Il lui dit qu’ils n’ont pas réussi à joindre Sylvain. Becker parle ensuite avec Yann, il veut qu’ils retrouvent Sylvain. Yann préfère qu’Alex ne débarque pas, Manu doit lui dire de ne pas venir.

Manu appelle Alex, il n’a rien de nouveau à lui dire mais l’informe qu’il doit prendre sa journée. Il lui conseille de prendre un bon avocat pour Julie. Alex va voir Johanna pour lui demander de s’occuper de Julie. Johanna apprend que c’est Yann qui s’en occupe, elle pense qu’Alex ne la choisit pas par hasard. Alex lui dit qu’elle est la meilleure, elle accepte de prendre le dossier.

Louis est avec son père, qui l’informe que sa mère a trouvé quelqu’un. Louis remarque que Marc n’a pas l’air ravi… Il lui dit qu’il est jaloux. Chez L Cosmétique, Carine a réussi à réparer le chariot. Elisabeth la félicite et Enric confirme que c’est une bonne recrue. Bertier la félicite aussi et lui dit qu’elle est douée, elle aurait du penser à en faire son métier.

Yann et Akim recherchent Sylvain et ne trouvent aucune trace. Il a désactivé sa carte sim ! Akim pense qu’il a menti sur son métier, il n’était pas skipper. Manu vient parler à Yann pour en savoir plus. Yann l’interroge sur le couple d’Alex… Manu lui demande de balancer, Yann finit par lui dire que Julie a avoué tromper Alex depuis des semaines avec un client de l’hôtel.

Alex bouillonne, il est avec Davia. Elle lui avoue que Julie lui préparait un anniversaire surprise. Ils ne comprennent pas ce qui se passe et Alex se braque contre Yann.

Carine parle avec Maéva, elle est ravie de son nouveau travail et d’avoir remis la main dans l’électronique. Pendant ce temps là, Bertier en parle à sa femme. Elle la dénigre et lui reproche de trop parler de sa collègue.

Enric est aux petits soins avec Léonore, il lui prépare des sandwichs et décide de faire des crêpes. Ils sont très heureux.

Au commissariat, Yann interroge Julie en présence de Johanna. Il lui demande des explications sur le prêt qu’elle a fait. Elle explique que c’était pour aider une amie qui préfère rester discrète. Elle ne balance pas Jade, Yann dit avoir assez d’éléments à charge pour déférer Julie devant le juge.

VIDÉO Un si grand soleil du 2 octobre extrait, Julie avoue

