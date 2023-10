Les Cinquante du 27 octobre : défis et gros clashs (résumé + replay épisode 38)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 38 du vendredi 27 octobre 2023 – C’est parti pour l’épisode 38 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve Amélie et Mélanie en pleine dispute. Amélie dit à Mélanie qu’elle ne la reconnait pas, elle pleure et ne veut plus parler. Elle va se coucher.





Mélanie ne comprend, elle trouve sa réaction disproportionnée. Romain vient voir Amélie, qui ne veut plus parler à personne… Anaïs les rejoint et la soutient.







Stéphane retrouve sa chambre aux côtés d’Antoine, qui est ravi de son retour.

Le lendemain matin aux oubliettes, Jessica appréhende cette nouvelle journée. Le Chien amène le petits déjeuners. Et Jessica pose des questions pour semer la zizanie… Elle arrive déjà à rallier Tressia, qui avoue que Jessica n’est pas sa tête à abattre ! Nacca n’apprécie pas, Jessica se régale.



Au château, Nicolas, Enzo et Colette sont prêts à tout. Amélie et Mélanie s’ignorent… Maissane craint l’élimination, elle a tout calculé et fait le point avec Amélie. Elle essaie de la convaincre mais Amélie n’est pas réceptive.

Le Lion convoque tout le monde dans le salon. Il y a un défi pour les oubliés. Connexion, les joueurs remarquent que Jessica est à l’écart et fait la tête. Les oubliés doivent faire deviner des mimes aux joueurs. Chaque mot reconnu fera augmenter la cagnotte de 200 euros. Au total, ils en ont trouvé 8 bonnes réponses et font monter la cagnotte de 1.600 euros !

Le Lion annonce un nouveau défi : à tout moment de la journée quand il dira « top portrait », ils devront prendre un cadre, le mettre autour de leur tête et rester immobiles pendant 10 minutes. A chaque fois ils remporteront 250 euros ! Le premier est raté, ils n’ont pas compris et ont bougé. Le second défi est réussi !

Au château, Mélanie aimerait que Simon et Vivian discutent. Ils n’en ont pas envie mais Simon y va quand même. Vivian refuse de lui parler. Vivian se déguise en Zeus, et il dit à Simon qu’il va le sortir. Les autres hallucinent de son comportement…

Le Lion annonce le jeu numéro 12. A découvrir au prochain épisode !

