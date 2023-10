Coupe du Monde de rugby : Argentine / Nouvelle-Zélande en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Argentine / Nouvelle-Zélande en direct, live et streaming. Après l’élimination du XV de France dimanche dernier, place à la première demi-finale de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce vendredi soir. L’Argentine affronte la Nouvelle-Zélande au Stade de France, à Saint-Denis.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 20h50 ce vendredi 20 octobre 2023. Coup d’envoi à 21h.







L’Argentine et la Nouvelle-Zélande s’affrontent ce soir pour décrocher une place en finale de cette Coupe du Monde ! Les néo-zélandais, actuellement 2èmes au classement mondial, sont favoris de cette rencontre alors que l’Argentine est 7ème.

Une rencontre commentée par François Trillo et Benjamin Kayser, avec Christian Califano.

Argentine / Nouvelle-Zélande, composition des équipes

Le XV de départ de l’Argentine : Mallia – Boffelli, Cinti, Chocobares, M. Carreras – (o) S. Carreras, (m) Bertranou – Kremer, Isa, Gonzalez – Lavanini, Petti – Gomez Kodela, Montoya (cap.), Gallo



Le XV de départ de la Nouvelle-Zélande : B. Barrett – Jordan, Ioane, J. Barrett, Telea, – (o) Mo’unga, (m) Smith – Cane (cap.), Savea, Frizell – S. Barrett, Whitelock – Lomax, Taylor, De Groot

Argentine / Nouvelle-Zélande en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h40. Streaming et live sur myTF1.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Argentine / Nouvelle-Zélande, un match de rugby évènement à suivre à 21h sur TF1.