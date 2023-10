Les Cinquante du 20 octobre : un nouveau jeu (résumé + replay épisode 34)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 34 du vendredi 20 octobre 2023 – C’est parti pour l’épisode 34 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les oubliés alors que Stéphane tente de finir le Rubik’s Cube afin de faire gagner 1.000 euros pour la cagnotte. Mais il n’arrive pas à se souvenir des combinaisons…





Le Lion annonce que le défi est terminé, c’est perdu ! Au château, les cartes commencent à se redistribuer. Romain propose une alliance à Anaïs et Amélie, avec Julien. Amélie annonce qu’il n’y a plus d’alliance de son côté et elle ne veut plus entendre parler de Simon, qui est proche de Julien.







Publicité





Maissane ne va pas bien et doit aller voir le médecin. Le Lion convoque les joueurs dans le salon. Et les oubliés reçoivent du Singe un casque et une flute ! Le Lion les convoque eux aussi dans le salon. Tous les joueurs sont connectés. Eloïse tacle Jessica.

Le Lion annonce un défi des oubliés pour faire gagner 2.000 euros à la cagnotte. Les oubliés vont entendre une musique dans le casque et vont devoir les faire deviner aux joueurs du château à la flute !! Chaque musique reconnue fera gagner 200 euros. C’est pas simple mais ils assurent et remportent 1600 euros !



Publicité





Avant la fin de la connexion, les joueurs parlent des votes… Les oubliés en apprennent un peu plus sur les stratégies et les trahisons. Ils sont plus motivés que jamais pour gagner le duel du jour !

Le Lion annonce le jeu numéro 11. Les joueurs se préparent et se rendent dans l’arène. Les joueurs se répartissent sans savoir de quoi il s’agit. Maissane est absente pour raisons médicales. Le Lion leur annonce qu’ils doivent constituer des équipes. Il explique ensuite les règles : ils doivent récupérer les quilles devant eux sans franchir la ligne noire ! Ça s’annonce compliqué.

VIDÉO Les Cinquante du 20 octobre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 34 ce vendredi 20 octobre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 23 octobre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 35.