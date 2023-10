Coupe du Monde de rugby : suivre Australie / Portugal en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 Australie / Portugal en direct, live et streaming. La Coupe du Monde de rugby 2023 se poursuit ce dimanche. Cet après-midi, l’Australie affronte le Portugal au stade Geoffroy-Guichard, à Saint-Étienne.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 17h30 ce dimanche 1er octobre 2023. Coup d’envoi à 17h45.







Dans le Groupe C, l’Australie affronte le Portugal. Les australiens sont actuellement 3ème de la poule avec 6 points tandis que les portugais sont derniers avec seulement 2 points.

Australie / Portugal, composition des équipes

Le XV de départ de l’Australie : 1. Bell 2. Porecki (cap) 3. Slipper 4. Frost 5. Ri. Arnold 6. Hooper 7. McReight 8. Valetini 9. McDermott 10. Donaldson 11. Koroibete 12. Foketi 13. Perese 14. Nawaqanitawase 15. Kellaway

Remplaçants : 16. Faessler 17. Schoupp 18. Fa’amausili 19. Leota 20. Kemeny 21. Fiines-Leleiwasa 22. Gordon 23. Vunivalu



Le XV de départ du Portugal : 1. Costa 2. Tadjer 3. Ferreira 4. Madeira 5. Bello 6. Wallis 7. Martins 8. De Freitas 9. Marques 10. Portela 11. Marta 12. Appleton 13. Bettencourt 14. Storti 15. Sousa Guedes

Remplaçants : 16. Fernandes 17. Diniz 18. Bruno 19. Cerqueira 20. Simoes 21. Belo 22. Moura 23. Cardoso Pinto

Suivre le match en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 17h30. Streaming et live sur France.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Australie / Portugal, un match de rugby évènement à suivre à 17h45 sur France 2.