Demain nous appartient spoiler : la grosse gaffe de Benjamin... (vidéo épisode du 11 octobre)

Demain nous appartient spoiler – Benjamin est de retour à Sète et il va faire une grosse gaffe dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Benjamin va faire une boulette alors qu’il est avec Audrey…

Celle-ci lui parle de Damien, qui a refusé qu’ils invitent sa mère à dîner.











Audrey ne comprend pas et se confie sur sa belle-mère… Sauf que Benjamin lui parle d’une femme qui s’est confiée à lui et s’est plaint de sa belle-fille il y a quelques jours au Spoon. Audrey comprend qu’il s’agit de Philippine et qu’elle parlait d’elle !

Face à la photo de la belle-mère d’Audrey, Benjamin confirme que c’était bien elle… Il essaie d’adoucir ses propos mais Audrey comprend bien que Philippine ne l’apprécie pas.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1532 du 11 octobre 2023 : Benjamin gaffe face à Audrey

