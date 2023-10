« Venise n’est pas en Italie » : votre film ce soir sur France 2 (8 octobre 2023)

Publicité





« Venise n’est pas en Italie » d’Ivan Calbérac est rediffusé ce soir sur France 2. Au casting, Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton ou bien encore Helie Thonnat.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo via la fonction direct sur france.tv







Publicité





« Venise n’est pas en Italie » : l’histoire

Emile a quinze ans. Il vit à Montargis, entre un père doux-dingue et une mère qui lui teint les cheveux en blond depuis toujours, parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça. Quand la fille qui lui plaît plus que tout l’invite à Venise pour les vacances, il est fou de joie. Seul problème, ses parents décident de l’accompagner… C’est l’histoire d’un adolescent né dans une famille inclassable, l’histoire d’un premier amour, miraculeux et fragile. C’est l’histoire d’un voyage initiatique et rocambolesque où la vie prend souvent au dépourvu, mais où Venise, elle, sera au rendez-vous.



Publicité





3 choses à savoir sur votre film

– Ce film n’est autre qu’une adaptation du roman éponyme d’Ivan Calbérac

– Le titre du film et du roman ont un rapport direct avec une chanson de Serge Reggiani…

– Box-office : joli succès d’estime avec 515.227 entrées en salles lors de sa sortie.

La bande-annonce

Et on termine comme toujours par la bande-annonce officielle de votre film.

Envie de passer un bon moment de détente ? Retrouvez « Venise n’est pas en Italie » ce soir sur France 2 et France.TV