Demain nous appartient : un acteur phare va reprendre les tournages, découvrez qui revient !

Publicité





Demain nous appartient spoiler – C’est une nouvelle qui devrait réjouir les fans de la série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, un acteur phare va reprendre les tournages ce mois-ci pour une diffusion en fin d’année !





Selon Télé Loisirs, c’est Axel Kiener, alias Samuel Chardeau, qui sera de retour en tournage à Sète en ce mois d’octobre.







Publicité





Parti au Mexique en août 2022, le personnage de Samuel a été évoqué quelques mois plus tard pour sa rupture avec Victoire. Mais depuis, on n’en a plus jamais parlé !

Le beau gosse, gynécologue de l’hôpital Saint Clair avant l’arrivée de Soizic, sera donc de retour dans « Demain nous appartient » en décembre. Il retrouvera son père, Renaud, son meilleur ami William, mais aussi son ex, Victoire. Et avec la jeune femme, on imagine que les retrouvailles devraient être très tendues…



Publicité





A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : la police arrête Bruno (vidéo épisode du 4 octobre)