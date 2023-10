Un si grand soleil spoiler : Noémie découvre les mensonges de Ludo (VIDÉO épisode du 6 octobre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler – Entre Noémie et Ludo, on peut dire que le temps est à l’orage dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, si on pensait que ces deux là allaient se remettre ensemble, le retour de Jade est venu tout chambouler…

Et alors que Ludo ne fait que mentir à Noémie pour aller voir Jade, la situation va mal tourner !











En effet, dans quelques jours, alors que Ludo prétexte un nouveau souci à la coloc pour encore une fois laisser tomber Noémie, celle-ci n’est pas dupe. Noémie fait la tête et fait comprendre à Ludo qu’elle en a marre qu’il passe son temps à la planter… Elle a bien compris que Ludo lui ment de nouveau !

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1252 du 6 octobre 2023 : Noémie a tout compris



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.

