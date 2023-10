C à vous du 2 octobre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 2 octobre 2023, invités et sommaire – Ce vendredi et pour terminer la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 2 octobre 2023 : le sommaire

🔵 📌 « La gauche qui travaille » contre “la gauche qui braille” : Carole Delga, présidente PS de la région Occitanie, a fait sa rentrée politique dans l’Aude, elle est l’invitée de C à vous

🔵 📌 Covid-19 : la nouvelle campagne de vaccination débute aujourd’hui. On en parle avec le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l’Institut Pasteur, dans C à vous



🔵 📌 MMA : c’est le phénomène du week-end ! Cedric Doumbe est l’invité de la Story de Mohamed Bouhafsi

🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Marie-Nicole Lemieux présente son nouvel album

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Clément Vergeat, chef du restaurant “Tracé” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Stéphane Marie pour le livre “Mon Paris des plus beaux jardins” paru le 27 septembre dernier; et Romane Bohringer pour la pièce de théâtre “Le bel indifférent” qu’elle jouera au Théâtre de l’Atelier à Paris à partir du 11 octobre

