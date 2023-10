« La fable magique de Noël » : votre téléfilm de Noël ce 26 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« La fable magique de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 26 octobre 2023 – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « La fable magique de Noël ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« La fable magique de Noël » : l’histoire

Talia et son meilleur ami d’enfance, Anderson, se croisent par hasard quelques jours avant Noël. Le destin les réunit ensuite dans la même maison d’hôtes, dans un petit village perdu qui semble tout droit sorti d’un conte de Noël. Et pour cause, il est en tout point similaire au village enchanté du livre préféré de Talia quand elle était petite. Les deux amis sont perdus dans leurs vies et cette escapade magique semble leur faire le plus grand bien.

La fable magique Noël, interprètes et personnages

Avec : Brooke D’Orsay (Talia), Ryan Paevey (Anderson), John Prowse (Charles), Carmel Amit (Diane)



Publicité





Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « L’invité surprise de Noël ».

« L’invité surprise de Noël » : l’histoire et le casting

Paige, qui travaille dans l’événementiel, revient passer Noël avec ses parents dans l’hôtel familial et organise la soirée du réveillon sur le thème des traditions de Noël dans le monde. Elle ignore que ses parents ont le projet de vendre l’hôtel pour profiter d’une retraite bien méritée. Dylan arrive pour évaluer l’hôtel dans le cadre de cette vente, accompagné de son fils, Noah. Paige leur fait découvrir les traditions locales, à la grande joie de Noah. Alors que Paige et Dylan se rapprochent, Paige commence à envisager de reprendre l’hôtel à la suite de ses parents. Mais elle découvre le projet de vente par hasard et, se sentant trahie, elle reproche leur silence à ses parents et à Dylan.

Avec : Ryan Paevey (Dylan Bailey), Janel Parrish (Paige Parker), Cameron Bancroft (Rick Parker), Azriel Dalman (Noah Bailey)