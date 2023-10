Ici tout commence spoiler : Antoine pas ravi du retour de... (vidéo épisode du 12 octobre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Grand retour en vue à l’institut Auguste Armand cette semaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, un professeur est de retour après quelques semaines d’absence et on peut dire qu’Antoine ne lui réserve pas un accueil des plus chaleureux !











Publicité





Il s’agit de Lisandro, qui reprend son poste de professeur de salle après sa mise à pied pour avoir frappé Teyssier. Antoine n’est pas ravi de le revoir et le met en garde sur sa violence… Lisandro assure que ça ne se reproduira pas !

Une fois Lisandro parti, Rose reproche à Antoine son accueil glacial. Elle pense que Lisandro a retenu la leçon mais Antoine lui rappelle qu’il a déjà dit ça à chaque fois…

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Kelly en larmes, Lionel lui confie que… (vidéo épisode du 12 octobre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 772 du 12 octobre 2023, Lisandro de retour à l’institut



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.v