Disparition de Marwan Berreni : une actrice de « Plus belle la vie » en colère

Déjà plus de deux mois que Marwan Berreni a disparu. Et si le silence autour de sa disparition a longtemps régné, les langues se délient et une actrice phare de « Plus belle la vie » a récemment exprimé sa colère.





En effet, Rebecca Hampton, qui incarnait Céline Frémont aux côtés de Marwan Berreni dans « Plus belle la vie », n’a pas apprécié les déclarations de Nathalie Marquay-Pernaut dans TPMP.







« Franchement Nathalie, tu sais ô combien je t’aime beaucoup, mais je ne veux même pas entendre ce genre de trucs. Parce que tout le monde peut y aller dans ce cas-là, tout le monde peut dire : ‘j’ai untel qui m’a dit ça, ça et ça’. Donc sur ce coup-là, et même si j’aime beaucoup Nathalie, je ne trouve pas ça très correct d’aller raconter des trucs » a déclaré Rebecca chez Jordan de Luxe.

En cause, les propos de Nathalie Marquay qui rapportait une discussion avec Marwan cet été : « On parlait et d’un seul coup il me parle de Palmade. (…) Et là il me dit ‘bah moi je supporterai pas. Moi si je renversais quelqu’un c’est clair que je ne pourrais pas vivre après et je me foutrais en l’air !’ »



Une fuite vers la Suisse ?

Rappelons qu’un nouveau rebondissement a été dévoilé la semaine dernière. Le Journal de Saône-et-Loire a annoncé que Marwan Berreni aurait pris la fuite à l’étranger.

Selon eux, l’acteur aurait, peu de temps après l’accident survenu le 3 août dernier, pris la fuite vers la Suisse. Il aurait été aidé par un ami. Une piste d’une cavale à l’étranger vers laquelle les enquêteurs se tourneraient actuellement. Mais si cette hypothèse est vraie, reste à savoir si en deux mois il est resté en Suisse ou s’il est parti ailleurs.

PHOTO la lettre ouverte des parents de Marwan Berreni